FUTBOL

Este domingo dará inicio la edición 2017 de la LPF.

Un campeonato que trae mucha expectativa para los equipos de nuestra ciudad y que contará en esta oportunidad con la presentación de un nuevo equipo (Balonpié). Es así, que todo se encamina para lo que será el puntapié inicial de esta competencia, la cual tendrá (hasta el momento) el desarrollo completo el día domingo.

Aprovechando el feriado del lunes por el Día del Trabajador, se especuló que Balonpié podría jugar su partido el lunes. Es la intención de los dirigentes del club poder llegar a cristalizar ese deseo. La realidad, indica que hasta el momento en la LPF, no se hizo ningún pedido para poder mover el día, algo que es fundamental para hacer que los dos clubes involucrados (Balonpié y Fútbol Club Henderson), lleguen a un acuerdo. Hasta el cierre de nuestra edición no teníamos noticias sobre el particular, teniendo hasta anoche tiempo para modificar ese horario.

Zona A

Bull Dog vs. Empleados de Comercio.

Atlético Mones Cazón vs. Defensores del Este.

San Martín vs. Deportivo Argentino.

Estudiantes Unidos vs. Independiente MC.

Independiente de Bolívar vs. Bancario.

Zona B

Juventud Unida vs. Unión de Curarú.

KDT vs. Maderense.

Atlético Urdampilleta vs. Boca Junior.

Calaveras vs. Progreso.

Balonpie vs. Fútbol Club Henderson.

Hasta el momento, el día y horario (domingo 15.30 horas) está estipulado para todos los partidos.

Precios

Este año, nuevamente se modificó el monto del valor de las entradas. Aumentaron 20 pesos a comparación del año pasado en esta instancia, por lo que tendrán un costo de 90. El estacionamiento para los autos saldrá 30.