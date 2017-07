ARIEL DE LA FUENTE BRINDÓ UNA CHARLA SOBRE CÓMO Y PARA QUÉ SARMIENTO ESCRIBIÓ SU GRAN OBRA

Nadie que quiera enterarse cómo fue Juan Facundo Quiroga debe leer el Facundo, porque es un libro de militancia política que Sarmiento, exiliado en Chile por orden del gobierno federal, escribió para convencer a los chilenos de que los federales -en particular, Rosas- eran gente de la peor calaña, “un gobierno horrible y de asesinos”, y el gaucho, “alguien ignorante, bruto, una aberración de ser humano”.

Palabras más, palabras menos, esto es lo que sostuvo el historiador Ariel de la Fuente, bolivarense que da clases en universidades de EE.UU. y de muy sólida formación académica, en su charla del sábado a la noche en el auditórium de la Biblioteca Rivadavia. Ariel regresó a Bolívar en viaje fugaz de visita a los suyos, y en ese marco fue invitado por María Elena Izaguirre en representación de la institución cultural a brindar esta charla sobre cómo y para qué Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) escribió el Facundo, en 1845, diez años después del asesinato de Quiroga en Barranca Yaco.

El doctor especializado en historia latinoamericana explicó que el libro es una novela histórica, “un panfleto político”, no una biografía como presentó el propio autor, y que hay episodios ficcionalizados por Sarmiento en beneficio de su militancia política tendiente a desprestigiar a los federales, a los caudillos y el particular al régimen rosista. Señaló que inclusive en el prólogo a la segunda edición, en 1851, el propio escritor reconoce que exageró y hasta introdujo alguna que otra mentira en el trabajo, por lo que, se inquirió e inquirió de la Fuente, cabría conjeturar que lo que DFS pensaba de los federales no era exactamente lo que allí había escrito. Sin embargo, lo que allí escribió “no está totalmente despegado de la realidad de lo que fue Quiroga”, dado que “para ser creíble tiene que tener algo parecido a lo que la gente creía en ese momento”.

En otro segmento, dijo que Quiroga, contrariamente a la imagen bárbara que se construyó del caudillo asesinado cuando Sarmiento aún no había iniciado su carrera política ni literaria, tenía una cultura muy superior al promedio general entre los gauchos de aquel tiempo. En lo que sí había una coincidencia entre la mirada de Sarmiento y de allegados al propio caudillo, era en que se trataba de alguien muy violento, que inclusive siendo muy joven habría intentado incendiar la casa de sus padres.

El conferencista, que habló ante un muy buen marco de público, en principio hizo una introducción sobre cómo escribe él sus libros, segmento en el que destacó que el escritor Luis Lozano, presente en el auditorio, es un muy buen lector suyo y alguien que lo orienta a la hora de definir sus trabajos, básicamente en el plano estético. Luego brindó un encuadre acerca de la confección del Facundo por DFS, el tiempo en el que fue pergeñado y el contexto argentino de ese momento, mediados del siglo XIX. Más adelante, se detuvo en algún pasaje particular de la novela que le interesaba desmenuzar.

En otro tramo, de la Fuente puso de relieve que no se puede entender la literatura argentina, sin entender el Facundo y el Martín Fierro, volúmenes que fundan nuestra tradición. Que hasta Borges, en su óptica el más grande escritor argentino y uno de los dos más grandes de Latinoamérica junto con García Márquez, abrevó en esas insoslayables fuentes.

Tras la disertación de de la Fuente, se abrió el bloque para las preguntas y el intercambio con los concurrentes.

Chino Castro

“En historia nunca sabemos nada”

“En historia nunca sabemos nada”, en el sentido de que “todo avance es transitorio”, como en la lucha contra el cáncer, puntualizó Ariel De la Fuente en un pasaje de su charla del sábado en la Biblioteca Rivadavia (ver nota principal). “Publicamos un artículo en el año 2000, y diez años después, con mucha más investigación, no tiramos todo por la borda pero decimos ‘lo que dije en el 2000, no es todo correcto’. Eso pasa, y es muy bueno. El historiador es alguien tan limitado como cualquier ser humano”, aseveró el bolivarense radicado en EE.UU.