ENTREVISTA CON EL SOCIÓLOGO ROBERTO D’ALESSANDRO

Sobre la base del flamante informe del INDEC, D’Alessandro compara las actuales medidas del macrismo con las que el kirchenerismo tomó en 2009 para remontar una crisis originada por un escenario económico con similares indicadores (aunque aquella fue producida por un factor exógeno, diferencia). Empero, ahora “hay otra filosofía, otra manera de pensar la economía, y a mi modo de ver, no se puede depositar ninguna esperanza en este paradigma económico”.

Luego de varios meses de silencio, desde que asumió Macri, el INDEC ha vuelto a publicar sus tradicionales informes mensuales, con datos que merecen un análisis. En lo que hace a la actividad económica “se acentúa la caída del producto bruto interno, que se ha achicado un 2 por ciento respecto del año pasado”, puntualiza en entrevista exclusiva con este medio el sociólogo y docente Roberto D’Alessandro. La misma “importante caída” se da en lo relativo al estimador mensual industrial: “Si comparamos junio del año pasado con el mismo mes del presente, vemos que la caída es de 6.3 por ciento”. Los principales rubros de este descenso son metalmecánica y automotrices, y alimentos y bebidas, enumera.

Y esto tiene su correlato en una fuerte caída del empleo.

-Del empleo y de los salarios. En lo que hace al empleo, como estos días se ha dado a conocer, la tasa de desempleo se ubicó en un 9.3 por ciento, y la subocupación en un 11.2. El INDEC había dejado de publicar, y durante los últimos meses del gobierno anterior había perdido muchísima credibilidad, por razones que no viene al caso volver a comentar. Pero lo que sí me interesó fue comparar esta información del INDEC con lo ocurrido en una crisis anterior, que fue exógena: la crisis de las hipotecas norteamericanas en 2008, que golpeó en los países periféricos. En el tercer trimestre de 2009, teníamos indicadores muy similares que los que hoy se registran: en agosto de ese año, la desocupación fue del 9.1, y la subocupación era de 10.6. La tasa de actividad era prácticamente la misma, un 46 por ciento.

Esa situación se remontó en aquél momento, ¿de qué forma?

-En noviembre de 2009 se crea la Asignación Universal por Hijo (AUH). También ese mes la presidenta destina 4.300 millones de dólares a la compra de heladeras, autos, la financiación de electrodomésticos, todos recordamos esas políticas para reincentivar el mercado interno y mover la rueda de la economía. También en aquél momento se habló de un blanqueo de capitales, como ahora, pero entonces quedó en la nada porque al contrario de lo que hace este gobierno, que apuesta muy fuertemente a eso, si bien entonces se anunció ese blanqueo, no constituyó la pata principal de todo ese programa para salir de la recesión. Fijate cómo habrá sido que en 2009 Kirchner pierde las elecciones en provincia de Buenos Aires con Francisco De Narváez.

Muchos analistas daban por muerto al kirchnerismo luego de esa derrota.

-Daban por muerto al kirchnerismo con los mismos indicadores que hoy tenemos, pero sin embargo la situación pudo ser remontada y tuvimos gobierno kirchnerista hasta 2015.

“ESTAMOS ESPERANDO INVERSIONES EXTRANJERAS QUE NO LLEGARÁN”

Pero este gobierno no estaría dispuesto a tomar medidas como aquellas, ¿o sí?

-Evidentemente no. Hay otra filosofía, otra manera de pensar la economía. A mi modo de ver, no se puede depositar ninguna esperanza en este paradigma económico. Se están esperando inversiones que no van a llegar… Estamos librados a una suerte que no depende de nosotros, esperando inversiones extranjeras que no aparecen. Desde ese punto de vista, el gobierno tiene una actitud mucho más pasiva, de abstención, de no intervenir en la economía.

Chino Castro