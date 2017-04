Silencioso, ágil, de movimientos enérgicos, serio, formal así era a simple vista Raúl Moroni, pero como todos, detrás de esa primera impresión había siempre una sonrisa que abrigaba, una reflexión a conciencia, ni una palabra de más y un corazón gigante.

Raúl fue hijo de una familia bolivarense y junto a su hermana Mabel se caracterizaron por su solidaridad, su entrega, su participación en los espacios públicos que requirieran de ellos.

En épocas duras de dictadura La Plata lo tuvo como estudiante en la Universidad Nacional, adonde se recibió de ingeniero para desempeñarse en la actividad privada y en la Cooperativa Eléctrica de Bolívar. Una vez recordaba para nosotros, sus amigos más jóvenes, a otro ingeniero de la Cooperativa, Horacio Fernández diciendo: “mirá esa vela, ¿ven cómo es? Bueno, así, derechito, era” y esa vez algunos pensamos que él también compartía esa característica. Ser derecho, de una sola palabra, responsable, honrado, correcto, pero no cómo una impostación, sino como filosofía de vida.

Sus afectos eran su familia, Norma su esposa, sus hijos Federico, Guillermina, Gabriela, Paula; y sus nietos, Valentina, Mateo, el compañero a la hora de escuchar música, y la pequeña Juana.

Un apasionado de la música y la cultura en general integró varias comisiones, entre ellas de la Biblioteca Rivadavia, cantó en el Coro Polifónico Municipal, colaboró con todos los que precisaron de él y convencido de que la realidad se modifica con acción concreta, participó en política llegando a ser concejal por UCR, secretario del Concejo Deliberante y concejal suplente por el mismo partido hasta 2013.

Su casa era de puertas abiertas para sus amigos, donde siempre había un motivo para reír, para celebrar la vida, para cantar, para conversar de política, de música, en serio, en broma.

Corazón enorme, como su presencia siempre casi paternal para todos; para aquellos que tuvimos el honor de tratarlo por sus sobrinos fue “el tío Raúl”, ese tío que sabíamos con certeza absoluta que estaba allí. Ese hombre que nos hacía pensar, que nos llevaba a la realidad más cruda o que evitábamos ver, pero él estaba allí para darnos la mano y seguir, para hacernos saber que se podía, para trabajar sin cansancio junto a nosotros, para acompañarnos. Qué lindo decir de un amigo que es un gran amigo, es, así en presente, porque los amigos son aunque la vida se los lleve. Todos nos negamos a creer que podría partir pronto, él tenía planes, viajes por hacer, proyectos, ganas, garra. Peleó una batalla durísima y la perdió, como nos pasará a todos alguna vez, pero lo hizo con la misma entereza e integridad con la que vivió.

Llueve tío Raúl, llueve, yo sé que vos querés que haya una sonrisa, una copa, pero hoy no podemos, vamos a poder como vos nos enseñaste. Hoy Chama me dijo “recordalo con una sonrisa, porque siempre nos hacía reír”, sí, así te vamos a recordar pero hoy perdonamos, no nos sale esa sonrisa. Vamos a seguir, vamos a reír y volveremos a ver reír a Normita y a las chicas; hoy no podemos porque adentro nuestro también llueve. Hasta luego Raúl, siempre vas estar en nuestros corazones. Disculpen los lectores éste párrafo personal, pero los periodistas, los que conocemos a mucha gente, contamos noticias o hacemos otras cosas, también tenemos amigos y éste es uno; nunca pensé escribirle estas palabras.