RECIBIERON NOTABLES EN DIVERSOS RUBROS

Por vigésimo cuarto año consecutivo, Rotary Club Bolívar entregó los premios Mérito, destinados a bolivarenses que la gente de la institución considera destacados en diversos rubros, artísticos, laborales, sociales, deportivos, etc.

La ceremonia de entrega ocurrió el sábado por la noche en la sala “Isaac Mosca” de la Cámara Comercial e Industrial, donde esta fiesta ‘es local’. El sitio lució desbordado de gente, básicamente familiares y amigos de los homenajeados. A punto tal, que los trabajadores de prensa tuvimos que desempeñarnos en condiciones que no fueron las mejores, dado que los organizadores del acto no les asignan al periodismo y los fotógrafos de profesión un sector específico del cómodo salón, por lo que cada año debemos desenvolvernos casi como si fuéramos intrusos. (El señalamiento no le cabe sólo al Rotary y a los Mérito, ocurre a menudo con otras instituciones y fiestas o encuentros en general.)

En la apertura, pronunció palabras de bienvenida Norberto García, presidente de Rotary Bolívar. Luego se pasó a la entrega propiamente dicha de las estatuillas a cada uno de los notables elegidos en esta edición. Antes de cada convocatoria, se emitió por pantalla gigante un video con imágenes del homenajeado en cuestión acompañadas de un relato que resume su trayectoria púbica y privada, material del que se desprenden los fundamentos de cada elección.

Como cada año, se vivieron momentos de genuina emoción, en cada entrega y en los abrazos de los notables con los suyos.

El acto fue conducido por Jorgelina Gherbi Mosca y Gustavo De Winne.

LOS MÉRITO 2017 SON:

-Arte: Ricardo Rubén Exertier.

-Comercio: Yolanda de Sacco.

-Deportes: Gastón Pando.

-Educación: Norma Echave.

-Embajador bolivarense: Adrián Lamarque.

-Empleado público: Elma Almeira.

-Empresa: Catalpa Agropecuaria.

-Explotación agropecuaria: Muñoz Hermanos.

-Institución social y cultural: Centro de jubilados de Pirovano.

-Juventud: Club del Tango.

-Labor comunitaria: Bomberos Voluntarios de Pirovano.

-Profesional destacado: Francisco Siro Flores.

-Trabajador destaco: Rubén Tamborenea.

Chino Castro