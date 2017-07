MIKI FRANCISCO, EL REGRESO

La izquierda local vuelve a participar de las elecciones tras 6 años. En 2011 fue la última vez que Miguel “Miki” Francisco encabezó lista, desde entonces fueron expresiones menores las que participaron con escasa representación. Con el pensamiento y los ideales de siempre, ante un escenario de campaña quizás distinto porque el crecimiento de las comunicaciones vía la red, “los zurdos” vuelven al ruedo.

Francisco, una vez más, encabezará la lista en estas legislativas de “La Izquierda al Frente”, con varias caras conocidas detrás.

Reaparición después de varias elecciones, la última fue cuando perdió Erreca a manos de Bucca en 2011…

- Sí, en 2011 fue la última elección, que dicho sea de paso quedamos en tercer lugar, no es un dato menor.

¿Por qué no 2013, no 2015 y sí 2017?

- En 2011 tuvimos una caída de votos estrepitosa, hubo todo un análisis, un repliegue de nuestra agrupación, la Rodolfo Walsh, que es casi un partido local de izquierda. Yo no era partidario de salirnos de la lucha política electoral; pero los compañeros hicieron una caracterización mayoritariamente negativa de la sociedad. No me pareció una mala elección que la izquierda hubiera sacado más de 800 votos, visto a la distancia, con una Cristina Fernández con 54 puntos, llevándose todo el discurso de la izquierda y demás.

Poco a poco tratamos de reagruparnos, estamos saliendo de la zona de confort y volviendo a la pelea, y nos ha llevado 4 años volver a charlar y a discutir, uno no va solo a ningún lado, tengo un grupo de gente muy importante que nuevamente me postula, no me postulo solo, voy con mis compañeros adonde tengo que ir, y compañeros que tienen muchísima experiencia y formación, casi más que muchos de los candidatos o dirigentes políticos de Bolívar.

Eso le pasó muchos tiempo al Flaco García, se formó durante años hasta que pudo ser…

- Hay que distinguir a un militante político de alguien que hace una carrera política, los compañeros de la izquierda en general son gente que lee, gente formada, tienen un pensamiento sólido, no son paquetes que se inventan por el marketing político para venderlo, que creo que el intendente (Bucca) es una cosa así y Macri también. Nosotros somos militantes de una idea, del socialismo, y no vamos por el resultado ni por una carrera personal, eso es importante distinguirlo, estamos acá para transformar la sociedad.

La izquierda local se había quedado sin una representación real durante todo este tiempo…

- Si, nosotros somos una izquierda muy específica, una agrupación que decide actuar desde lo local, que en un momento dado se plantea que no va a solucionar el problema de Corea del Norte pero sí el del vecino, en ese sentido conectamos con un electorado bolivarense. Elección tras elección tengo 300 votos para mí, cortados, 300 personas de nuestro pueblo que van sólo a votarme a mí, porque me conocen y porque no creen más en nadie, no es que los votos se mueven de forma ideológica, menos en esta época, en una crisis de representación de la democracia liberal, en donde los partidos no son importantes sino que lo que la gente trata de acompañar es a las personas que conoce, a las trayectorias, eso se impone muy fuerte. Fijate la elección de Francia u otras, donde candidatos triunfan por afuera de estructuras partidarias, de hecho a Cristina no le interesa el sello del PJ. Aunque las ideologías siempre están presentes, obviamente.

¿En cuánto cree que ayuda o que no ayuda el hecho de las tres películas que hizo en este tiempo?

- Si bien es cierto que todo es política, el arte va por un lado y la política partidaria por el otro. Yo soy básicamente un artista de pueblo, que es mimado por este pueblo, porque he publicado libros y me los compran, he hecho películas de forma comunitaria y han sido masivas. Seguramente me ayuda en el nivel de conocimiento de la gente, a un candidato en una elección para que lo voten tienen que conocerlo. Esa actividad me hace conocido, pero no sé si eso se traslada políticamente, no lo pienso de ese modo, no creo que funcione así.

¿Cómo van a trabajar sobre el nuevo electorado que se ha sumado a los padrones desde 2011 a la fecha?

- Es innegable el impacto de las redes sociales y la posibilidad que les da a partidos sin dinero como nosotros, que vamos a hacer una campaña con fotocopias, de poder comunicar. Las redes son un sistema de comunicación extraordinario que han revolucionado las comunicaciones y las formas de interactuar entre los sujetos y las sociedades, al punto tal que todo es casi una forma instantánea, con sus pro y sus contra. Desde El punto de vista político de poder expandir tu mensaje me parece fabuloso a un costo bajísimo.

Si vamos a lo que es la discusión política en las redes, es lamentable, ahí se empiezan a mostrar los fanatismos, esta cosa que llaman grieta y que existió desde siempre en nuestra sociedad, desde Unitarios y Federales hasta acá, si te puteo o te insulto no estamos discutiendo de política, hay posiciones tomadas muy cerradas en las que el insulto anula cualquier posibilidad de discutir una propuesta que puede ser mejor que otra.

¿Cómo ves el Concejo Deliberante?

- En realidad estuve bastante fuera de la política este último tiempo, no me parece correcto que yo haga un examen de los concejales, que harán lo que puedan con lo que saben y lo que tienen. Sí está instalado en la comunidad de Bolívar y en la gente que yo podría aportar al Concejo, y creo que esa idea va jugar muy fuerte. La idea también es poder instalar la posibilidad y el pensamiento de la gente de que no me voten porque rechazan a mengano o a sultano, sino que me voten porque me consideran que soy mejor, que lo sea o no es otro tema aparte; pero cuando estén los candidatos en la cancha que la gente diga que me vota positivamente, no porque no quiere que gane fulano. Que los votos vengan como vengan, no hay que descartarlos.

El cambio dirigencial en Argentina tiene que pasar por la izquierda, tardará 20 años, pero tenemos que llegar en algún momento. Primero tenemos que aprender a ganar elecciones y después acostumbrarnos a gobernar, si no para qué vamos a salir a pelear. El voto es de la gente, pretendo que voten a la izquierda, lo mejor que podría pasar es un crecimiento de la izquierda que nos genere la esperanza hacia el futuro. En esta elección se va a valorar el deseo de mucha gente que se ha expresado en elecciones anteriores respecto de la posibilidad de que yo ingrese al Concejo, pero no voy a ingresar yo solo, sino también el vecino con el que me voy a comunicar y que vamos a llevar sus cuestiones ahí adentro, y básicamente realizar la función de una especie de fiscal, qué hacen con nuestra plata, controlar cada uno de los papelitos. Hay que hacer un control de gestión. No tengo dudas de que este año nosotros ingresamos al Concejo.

También tiene que llegarle a sus colegas docentes, todavía en disputa salarial con el gobierno provincial…

- La lista mía está mayoritariamente formada por docentes. Este gobierno actual tiene un grado de agresión en el sentido de negar nuestros derechos y demás, y la agresión verbal, no sólo hacia los docentes sino hacia el conjunto de otros sectores sociales, sobre todo los asalariados. Para este gobierno los sindicalistas son todos mafiosos, los docentes somos delincuentes, los minusválidos son farsantes, los abuelitos son pornográficos, creo que hay una agresión en todas las líneas de esta gente que viene de Barrio Norte que no se percibía. Siempre fueron duras las negociaciones paritarias; pero agresión de este nivel no se veía.

Los empleados municipales en algunos casos también lo acompañaron en otras elecciones…

- Tendríamos que tener un programa para plantear cuál es la salida a esta sobre saturación de la planta de municipales, son los peores pagos de nuestro pueblo, hay sectores que están en 6 mil pesos de básico, suman 20 pesos de horas extras, es imposible pensar que podés llevar una vida digna trabajando dos veces más de lo que tendrías que trabajar por 9 ó 10 mil pesos. O este municipio avanza en la posibilidad de relocalización de trabajadores como unidades productivas o no tiene destino. Un ejemplo sería una panificadora que cubra las necesidades que tiene el sistema educativo vía Consejo Escolar, que los fondos están descentralizados. ¿Por qué tienen que comprarle la leche a La Serenísima y no a un tambo local? Hay que sacar al Estado municipal del mero ejercicio de la recaudación vía tasa e impuestos y pasar a un Estado productivo, es todo un planteo de fondo que hay que hacer. En la Escuela 2 se necesitan 250 medialunas por noche, podría haber 20 compañeros dedicados a cubrir toda la demanda del sistema educativo. Y necesitamos un matadero municipal, un molino municipal, donde podamos relocalizar a toda esta masa sobrante de trabajadores municipales y elevarles el sueldo, no hay otra forma más que producir. Y si tenemos que sembrar nogales en los caminos vecinales para tener nueces dentro de 10 años, hay que hacerlo; pero no se piensa a futuro.

Este municipio no sale desde hace 40 años del ente recaudador, no varía las cosas, intenta pequeñas cooperativas que alguna funciona con mayor o menor suerte, pero no les da un impulso fundamental a la creación de empleo. Tenemos que pensar de forma local y regional, nosotros creemos en eso y hay que dar debate al respecto, el municipio es la empresa más importante de nuestro pueblo.

Es complicado plasmarlo desde el Concejo, el Flaco García propuso muchas cosas y no tuvieron demasiada repercusión hasta hoy…

- Sí, seguramente, la función del legislador no es una función ejecutiva; pero podemos dar el debate, llevarlo a la sociedad, el Concejo está aislado del consenso general de la gente, ¿cuántos saben cuáles son los concejales? Salí a la calle y preguntale a los vecinos que te nombren tres concejales, hay un aislamiento del conjunto de la población. La cuestión es poder movilizar a la gente, si lo lográs o no, no sé, luego sí, tenés que ganar la intendencia para tomar decisiones ejecutivas.

¿Qué cosas ve mal en Bolívar y que se puede intentar mejorar?

- Creo que hay dos Bolívar, un Bolívar virtual, este gobierno te construye un Bolívar en la web. Si vas a las redes encontrás un Bolívar bonito; pero en el Bolívar real las calles están sucias, rotas, en los barrios la basura no se junta. Cuando se inauguró el Centro Cívico pintaron una sola cara de la Escuela 1, dos años después pintaron el otro costado. Pintaron el lugar por el que entró Tinelli. El gran aporte que le hizo Bucca a uno de los pocos sistemas que funcionaba bien, que era el de la recolección de la basura, ha sido afectarlo.

¿Cómo ve a los jóvenes, usted que los tiene que alumnos a diario?

- Los jóvenes de mi pueblo, una gran mayoría son apáticos; pero esos mismos jóvenes se van a estudiar a otros lugares y cambian. Se dibuja en ellos cierta apatía política, y es normal que así sea. También enseño en el último año del bachillerato de adultos, y son adultos, la preocupación es otra.

¿Cómo ha vivido esta vuelta a la participación política electoral?

- La última elección de la izquierda en Bolívar es nuestra responsabilidad, no se puede tener 140 votos con un compañero que anda escondido por ahí (Anacleto), no tiene sentido, fui a colaborar, a fiscalizar, aunque no estamos en el mismo frente. Nosotros somos una de las izquierdas más poderosas de la provincia de Buenos Aires en escala. Percibo que nunca tuvimos tantos compañeros para armar una lista, y compañeras, han quedado algunos históricos afuera o escondidos.

Nuestra lista la encabezo yo, segunda va mi señora Karina Pérez, 3º el Tano Lioca, 4º Valeria Ramos, 5º Renzo Cepeda (MST), 6º Ana Dellatorre, 7º Germán Reguero y 8º Jorgelina González. Consejeros escolares son Marisol Darretche, Jorge Bergallo y Mónica Bergallo. Cuando empezamos a buscar los avales me traían las fotocopias de DNI a mi casa, que eso se verifique en las urnas, veremos, pero vamos a hacer buena elección, seguro.

Angel Pesce