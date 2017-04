MARIANO SOBRE EL DISCURSO DE BUCCA EN URDAMPILLETA

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Luis María Mariano, fue otro de los políticos presentes en Urdampilleta el pasado martes que analizó el discurso del intendente, a quien presentó y tuvo a su lado durante las más de dos horas que se dirigió a los presentes. En la vereda de la delegación de la localidad, ya dispuesto a emprender el regreso, el escribano habló con LA MAÑANA.

Dijo Luis María: “La energía que el intendente puso en su discurso al final es porque se trata de la conclusión de una historia de la no obra. Hubo mensajes políticos muy claros del intendente, puso en contexto que una intendencia no es una actividad espasmódica, casual, sino que es un esfuerzo constante, día a día, donde la actividad no se construye de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y después cada uno se va a buscar sus réditos en sus emprendimientos individuales, no, hoy en día ser funcionario público implica una obligación y una puesta a disposición de la sociedad que no hay días de la semana ni hay horarios”.

Mariano destacó “el convencimiento que tiene el intendente de que el Polo Científico Tecnológico es el gran desafío educativo para Bolívar, destaco su obsesión por ponerlo en valor, significa darle valor agregado, significa que nuestra producción local pueda tener la posibilidad a través de esas mentes brillantes, de crear sistemas de ecuaciones económicas para no sólo generar el crecimiento y la producción del campo sea sólo pasar por una cerealera o una casa consignataria de hacienda, significa que a lo mejor hay un tránsito mucho más importante que a lo mejor no es el de un camión sino que quede en Bolívar a través de una industria”.

El presidente también destacó “la decisión política de crear una dirección para el manejo hídrico de la situación de Bolívar. Hasta que no nos convenzamos que el mayor flagelo que tiene nuestro Partido es el indebido manejo de los recursos hídricos, vamos a estar padeciendo todo lo que sufrimos cíclicamente y más aún con todo ese convencimiento que existe hoy en día de que esto no es sólo una cuestión de planimetría o altimetría de los campos, es una cuestión que hace al cambio climático global”.

Mariano volvió sobre las palabras de Bucca respecto de la obra de cloacas de Urdampilleta y dijo: “Me parece que era momento de que el intendente hiciera un revisionismo histórico respecto al tema, porque no son producto de la no obra de la casualidad, son decisiones políticas, cuando Tkacik en Henderson decidió hacer la obra y hoy esa ciudad la tiene y ya no debe nada, no era un proyecto del SPAR con financiación del BID sólo para Urdampilleta, era para más de 50 localidades, que en su mayoría le dijeron sí. No se puede decir sí a una obra sin nombrar que hubo 20 años de decisiones erradas por no haberlas hecho en su determinado momento. Gracias a Dios hoy en día existen voluntades nacionales, provinciales y municipales de distintos partidos políticos que están tomando esta decisión, que las cloacas son parte del bien común, y el bien común no tiene partido político, es lo mismo para el señor que vive frente a la plaza principal de Urdampilleta como para quien vive bordeando el campo, la gente tiene que tener las cloacas. Era el momento para que tanta efervescencia juntada por el intendente la pudiera manifestar justamente acá en Urdampilleta”.

Mariano dijo durante el cierre de la sesión de apertura que el lunes 24 será la primera ordinaria y que es probable que el Concejo en este 2017 salga otra vez hacia alguna localidad. Al respecto, el presidente dijo: “Si fuera posible haremos dos afuera, hay que homenajear a Unzué, a Paula, sería importante reservar a Pirovano y engalanarlo con un inicio de sesiones para el año venidero, es el Bolívar profundo. Los concejales tenemos que ir a sesionar ahí”.

Angel Pesce